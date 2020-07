Cormano, picchiato e rapinato mentre cammina in strada: un 25enne nei guai

È stato aggredito in pieno giorno mentre stava passeggiando, tutto per rubargli il telefono e il portafogli.

Mattinata di paura quella di martedì 28 luglio per un 34enne che è stato picchiato e derubato in via XXIV maggio a Cormano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l'uomo è stato avvicinato intorno alle 11 da un ragazzo che l'ha aggredito con un pugno in pieno volto. Un'azione fulminea a cui è seguita la rapina: gli ha preso il portafogli e il telefono per poi far perdere le sue tracce.

Il malcapitato è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso del Bassini mentre i militari hanno iniziato gli accertamenti per individuare il responsabile. E alle 22 i detective del nucleo radiomobile hanno fermato un 25enne marocchino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine. Il 25enne è stato riconosciuto dalla vittima come autore del fatto. Per lui è scattata una denuncia per rapina aggravata.