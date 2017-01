Sorpreso con 10 grammi di marijuana in tasca, 28enne pregiudicato arrestato dai carabinieri

Aveva 10 grammi di marijuana in tasca e altri 150 nascosti tra i muri di casa. È stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sesto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. È successo nella notte di sabato a Vimodrone, nei guai un ragazzo di 28 anni, pregiudicato.

Il giovane — come riferito dai militari della compagnia di Sesto — è stato fermato mentre camminava a piedi in via Gramsci. Durante la perquisizione è stata trovata la droga, successivamente è stata passata al setaccio la sua abitazione, dove è saltato fuori un barattolo con 150 grammi di «erba» e 450 euro in contanti, somma che secondo i carabinieri sono frutto dell'attività di spaccio.

Per il giovane sono scattate le manette. Nelle prossime ore sarà giudicato dal tribunale.