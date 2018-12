Sesto, maxi sequestro di merce contraffatta nei mezzanini del metrò

385 pezzi di merce contraffatta sono stati sequestrati a Sesto San Giovanni, nei mezzanini delle fermate del metrò Sesto Rondò e Sesto Fs, dalla polizia locale. Gli agenti hanno sequestrato borse, guanti, scarpe, giubbotti, cinture, portafogli, sciarpe, cappelli e altri accessori.

"Nelle metropolitane numerosi venditori gestiti dalla criminalità organizzata tentano di usare i mezzanini per vendere merce contraffatta", è il commento di Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto ed esponente di Forza Italia: "Quest'ultimo maxi sequestro, eseguito dai nostri agenti in borghese, è particolarmente rilevante. Sesto ha il record nazionale di allontanamenti e tantissimi sono legati proprio al commercio abusivo nelle metropolitane e nei mercati".

In tutto il 2018 sono stati eseguiti a Sesto 71 sequestri per un totale di 1.646 pezzi. Nello specifico, 62 sequestri per 1.167 pezzi a Sesto Fs , 5 sequestri per 436 pezzi a Sesto Rondò, 4 sequestri per 43 pezzi a Sesto Marelli. E l'amministrazione di centrodestra ha eseguito 370 allontanamenti di venditori abusivi in base al decreto sicurezza dell'ex ministro dell'Interno, ed esponente del Pd, Marco Minniti.