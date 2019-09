Venditore abusivo aggredisce un vigile in metrò, denunciato

Insieme a un gruppo di venditori abusivi è scappato durante un controllo a sorpresa nel mezzanino della stazione della metropolitana Sesto Fs, in piazza Primo Maggio; poi, raggiunto dai vigili urbani, ha aggredito gli agenti. E' avvenuto sabato: ne dà notizia Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni.

Il gruppo di venditori abusivi è stato "pizzicato" dagli agenti del nucleo operativo di polizia giudiziaria della polizia locale sestese, in abiti borghesi. Mentre sul posto sopraggiungeva in supporto il personale in divisa, gli abusivi si sono dati alla fuga, inseguiti dai vigili intervenuti insieme ai militari dell'esercito impegnati in "Strade Sicure".

In via Petrarca il gruppetto è stato raggiunto: ne è nata una colluttazione. Uno dei venditori è stato bloccato dagli agenti: irregolare in Italia, ora risponde di resistenza a pubbblico ufficiale, commercio abusivo di marchi contraffatti e violazioni inerenti il testo unico sull’immigrazione.