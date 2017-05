Truffe online: arrestato pregiudicato di 51 anni

Ha collezionato diverse denunce per truffe online. Quando è arrivata la prima condanna a 10 mesi di carcere per lesioni e porto di strumenti atti a offendere (legato a un fatto avvenuto nel 2009)si è detto pentito: in questo modo aveva ottenuto l'affidamento ai servizi sociali.

Il protagonista del fatto — un uomo di 51 anni — non l'ha fatta franca. Grazie a una relazione dei militari della compagnai di Sesto che hanno riunito denunce e segnalazioni per lui sono scattati gli arresti domiciliari. Procedimenti ancora in corso ma che hanno fatto ritornare sui suoi passi l'autorità giudiziaria la quale ha disposto l'arresto, eseguito nella giornata di martedì.