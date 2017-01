Raccoglievano fondi per una fantomatica associazione davanti all'ospedale di Sesto: denunciati

Truffa. È l'accusa a cui devono rispondere due uomini fermati davanti all'ospedale di Sesto San Giovanni dagli agenti del 113 mentre raccoglievano fondi per una presunta associazione.

Protagonisti della vicenda due uomini di 38 e 48 anni, pregiudicati, che tentavano di convincere gli avventori del nosocomio a donare denaro per una presunta associazione che si occupava di malati di Aids.

I poliziotti del commissariato di Sesto hanno scoperto che era una messa in scena. Non solo: tutti i soldi raccolti sarebbero finiti nelle loro tasche. Per questo sono stati denunciati a piede libero per truffa.