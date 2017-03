Tenta di comprare un'auto online ma viene truffato dal "venditore": perde 1.100 euro

Voleva acquistare un'auto online, ma è stato truffato dal "venditore". È successo nei giorni scorsi, vittima dell'accaduto un 42enne di Sesto San Giovanni che si è trovato con 1.100 euro in meno. In seguito a un accordo telefonico con il venditore — che dichiarava di essere di Treviso — ha accettato di pagare una caparra di trecento euro su una carta Postepay.

Dopo un primo aconto il "venditore" ha chiesto altri due versamenti promettendo di arrivare a Sesto con il veicolo. Ai versamenti non è seguita nessuna consegna, anzi: lo stesso venditore lo ha schernito per essersi fatto fregare in un modo banale.

Il fatto è stato denunciato agli agenti della polizia di Stato di Sesto San Giovanni che stanno cercando di identificare il malvivente.