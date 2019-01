Svastiche e croci celtiche nella sede Prc: "Provocazione frutto del clima che si vive"

Svastiche, croci celtiche e scritte di ispirazione fascista sono state trovate nello spazio affissioni riservato al Partito Rifondazione Comunista in zona Cascina Gatti, a Sesto San Giovanni. L'episodio, come denuncia il Prc locale, risale alla mattina dell'8 gennaio.

"Una provocazione frutto del clima che si vive a Sesto in queste settimane", ha dichiarato Prc, riferendosi all'episodio di Casapound, a cui "il sindaco Roberto di Stefano non si è fatto alcun problema a concedere uno spazio pubblico, 'Spazioarte'", continua il partito in una nota.

Negli scorsi giorni online era stata pubblicata una petizione che chiedeva di vietare il raduno del partito neofascista Casapound, in programma il 18 gennaio. Per l'iniziativa il primo cittadino di Sesto aveva dato l'autorizzazione concedendo, appunto, degli spazi pubblici.

"Non è un caso che i fascisti abbiano preso di mira il nostro circolo, impegnato con forza nel Comitato Antifascista locale – dichiara inoltre Matteo Prencipe, segretario provinciale della Federazione Prc di Milano – la nostra presenza nelle numerose iniziative, ai banchetti e le prese di posizione delle nostre compagne e dei nostri compagni hanno suscitato la razione rabbiosa e vigliacca di gruppi che dovrebbero essere messi fuorilegge”.