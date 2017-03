Nasconde 9 chili di hashish in casa e 3.500 euro falsi nel solaio: arrestato dai carabinieri

In casa aveva oltre 9kg di marijuana, due etti di cocaina e otto di hashish; nel solaio oltre 3.500 euro in banconote false. Per lui sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nei giorni scorsi a Cologno Monzese, nei guai un uomo di 48 anni, arrestato insieme a due pregiudicati di 30 e 38 anni accusati dello stesso reato.

Il blitz a casa del 48enne è scattato dopo che alcuni cittadini avevano segnalato un insolito via vai e di un costante odore acre proveniente dal suo appartamento. Dopo alcuni servizi di osservazione i militari hanno bloccato due pregiudicati di 38 e 30 anni dopo che erano usciti dal suo appartamento. Addosso avevano oltre tre etti e mezzo di marijuana, 20 grammi di hashish e alcune dosi di cocaina, oltre a 1.400 euro in contanti. Durante la perquisizione domiciliare sono stati trovati soldi e la droga.

Per loro sono scattate le manette. Accompagnati nel carcere di monza, sono a disposizione dell'autorità giudiziaria.