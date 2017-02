Nasconde 40 grammi di hashish nella federa del cuscino: arrestato pregiudicato 29enne

Addosso aveva 11 grammi di hashish, nella federa del letto ne nascondeva altri 45 e un bilancino di precisione. È stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile. È successo martedì sera a Sesto San Giovanni, nei guai un cittadino egiziano di 29 anni, pregiudicato.

L'uomo — come riferito dai militari della compagnia di Sesto — è stato fermato in viale Casiraghi. Durante la perquisizione personale è stata trovata la droga. Accompagnato in caserma si è rifiutato di collaborare e, nonostante risultasse senza fissa dimora, i carabinieri sono riusciti a scoprire dove abitasse. Tra le mura di casa è stata trovata la droga e in camera da letto sono stati trovati due tablet e un computer rubati.

Il portatile è stato riconsegnato alla proprietaria a cui era stato rubato, mentre sono in corso accertamenti per identificare i proprietari dei due tablet.