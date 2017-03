Tenta di disfarsi della coca durante un controllo dei carabinieri: arrestato 21enne

Aveva con sé undici dosi di cocaina, ventiquattro grammi di hashish e un coltello. È stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nella mattinata di mercoledì a Sesto San Giovanni, nei guai un cittadino egiziano di 21 anni, pregiudicato.

L'uomo — come riportato in una nota diramata dai militari di Sesto — è stato fermato dal nucleo radiomobile in via Carducci mentre si aggirava con fare sospetto tra alcune auto in sosta. Resosi conto di aver attirato l'attenzione dei carabinieri ha tentato di disfarsi di un pacchetto di sigarette. Il gesto non è passato inosservato: l'involucro è stato recuperato durante le fasi di identificazione e al suo interno è stata trovata la cocaina.

Durante la perquisizione è stata trovata l'hashish e il coltello, nascosti all'interno del giubbotto. Per lui sono scattate le manette.