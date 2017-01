Senza lavoro, spacca le auto in sosta per sfogarsi: arrestato dopo un "raid vandalico"

Ha danneggiato sette auto tra via Breda e via XX Settembre a Sesto. È stato fermato dagli agenti del 113 con l'accusa di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. È successo nella serata di giovedì, nei guai un ragazzo di 25 anni, originario di Palermo.

Fondamentale è stato il passaparola dei cittadini che hanno segnalato l'esatta posizione ai poliziotti. Il giovane è stato individuato in via Fratelli Bandiera: fermato dagli agenti ha reagito tirando pugni e calci, ma è stato tutto inutile: è stato bloccato poco dopo.

Accompagnato negli uffici del commissariato di Sesto San Giovanni ha confessato che danneggiava le auto in sosta per rabbia: perché senza lavoro da diversi mesi. Non è ancora chiaro se sia l'autore delle scorribande messe a segno negli ultimi giorni.