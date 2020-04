Sesto, aggredita, picchiata e derubata fuori dalle metropolitana: rapinatore arrestato

È stato arrestato dai carabinieri il rapinatore che ha aggredito derubato una donna di 48 anni in piazza della Repubblica a Sesto San Giovanni nella serata di lunedì 6 aprile. Nei guai F.E.M.K., marocchino 32enne, pregiudicato e disoccupato.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 21.30 non lontano dalla stazione della metropolitana di Sesto Rondò, come riferito dai militari della compagnia di Sesto San Giovanni. Il giovane, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, si sarebbe avvicinato alla donna e l'avrebbe picchiata con calci e pugni per poi strapparle di mano lo smartphone.

A notare quello che stava accadendo sono stati alcuni militari in borghese che, dopo aver lanciato l'allarme, hanno inseguito e braccato il rapinatore. Non solo: successivamente è stata passata al setaccio anche la sua abitazione a Cinisello Balsamo dove i militari dell'Arma hanno trovato "materiale provento di vari futili con strappo", tutti colpi messi a segno "a Sesto San Giovanni da gennaio a marzo". Per lui sono scattate le manette con le accuse di rapina e ricettazione.