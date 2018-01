Vende giubbotti e accessori contraffatti in metropolitana, pregiudicato denunciato

Stava vendendo giubbotti e accessori in metropolitana, tutti oggetti di note griffe contraffatti. E per lui cittadino marocchino di 54 anni, pregiudicato, è scattata una denuncia per contraffazione. È successo nella giornata di lunedì 1° gennaio nel mezzanino della stazione di Sesto I maggio, sulla linea rossa.

I militari della compagnia di Sesto San Giovanni hanno sequestrato tutta la merce, posizionata sul pavimento della galleria di accesso alla metropolitana. Il valore degli oggetti, secondo quanto comunicato dai militari, si aggirava intorno ai 500 euro.