Cambia la viabilità in zona Rondinella, da maggio nuovi sensi unici: tutte le modifiche

Cambia la viabilità nelle vie Toti, Alfieri e Giusti di Sesto San Giovanni (zona Rondinella). Il provvedimento — come riportato in una nota del Municipio — è arrivato dopo la consultazione sulla piattaforma “Dico la mia” di questa estate. La proposta iniziale, presentata dall’assessorato alla mobilità, era nata per venire incontro ad alcune richieste degli abitanti che lamentavano come alcune vie fossero troppo strette per un doppio senso di marcia. Non solo: anche alcune imprese avevano chiesto modifiche per migliorare la movimentazione delle merci.

Illustrata a fine giugno sul sito “Dico la mia”, la proposta è stata messa al voto degli abitanti che hanno anche potuto proporre modifiche al progetto.

“La partecipazione alla consultazione – ha commentato l’assessore alla mobilità Edoardo Marini – non è stata altissima, ma è stata comunque di gran qualità. Gran parte dei votanti (in tutto una ottantina) hanno infatti presentato delle proposte alternative o hanno inviato dei suggerimenti per migliorare il piano. Grazie al loro contributo è stato possibile modificare in meglio la nuova viabilità, rendendo il progetto più leggero e meno impattante”.

La nuova viabilità prevede l’istituzione di un senso unico su via Alfieri da via Monte Grappa a via Toti e di un senso unico su via Giusti sempre nella stessa direzione. Verrà istituito un divieto di sosta su via Toti nel tratto tra le vie Alfieri e Giusti, saranno invertiti gli stop all’incrocio tra le vie Monti e Toti e sarà migliorata la segnaletica orizzontale e verticale tra le vie Maroncelli e Pellico.

Le ordinanze che istituiscono la nuova viabilità sono ora in firma e indicativamente entro maggio, così come comunicato a chi ha partecipato alla consultazione, sarà realizzata la segnaletica orizzontale e verticale necessaria.