Scuola Don Milani: il comune ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione

È stato approvato il progetto esecutivo dei lavori della scuola Don Milani di Sesto San Giovanni, lo ha comunicato il municipio con una nota nella giornata di mercoledì 29 marzo. Il progetto, per un totale di 450mila euro di lavori, prevede il rifacimento della copertura della palestra, la sostituzione delle vetrate con vetri di sicurezza, la messa in sicurezza preventiva antisfondellamento dei solai di alcune aule, la sostituzione del pavimento di un’aula, il rifacimento dei copriferri del parapetto e della rampa di accesso per i disabili dell’ingresso, il rifacimento delle grondaie del tetto. Non solo: il progetto parteciperà a un bando regionale per ottenere un cofinanziamento del 50% a tasso zero.

Riguardo il video girato all'interno della palestra dell'istituto dal consigliere di minoranza Marco Lanzoni, il vicensindaco Andrea Rivolta commenta: «Se il consigliere comunale Lanzoni vuole vedere le scuole di Sesto non ha bisogno di entrare di sera. Come dovrebbe infatti sapere, per conoscere lo stato di fatto e i progetti di manutenzione previsti sul patrimonio comunale non ha che da chiedere agli uffici comunali. Cosa che ovviamente si è ben guardato dal fare, preferendo il sensazionalismo all’esattezza dell’informazione».

«Per amor di precisione — continua Rivolta — ricordo al consigliere che, se si fosse preso la briga di chiedere, avrebbe saputo che alcuni dei vetri della palestra attualmente installati sono stati posati nel 2011, secondo le norme allora in vigore, spendendo 4383,98 euro e non, come falsamente dichiarato nel video, 20.000».