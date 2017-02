Chiusura corso di scienze infermieristiche: Chittò incontrerà il rettore della Bicocca

È destinata a chiudere la sede del corso di laurea in scienze infermieristiche dell'ospedale di Sesto. Nei giorni scorsi la direzione universitaria dell'università Bicocca ha fatto sapere che da settembre non saranno accettate nuove immatricolazioni.

Dopo la notizia la prima cittadina di Sesto San Giovanni Monica Chittò retore tò ha chiesto un incontro con il rettore Cristina Messa.

«L’incontro – ha commentato il Sindaco – servirà per capire le motivazioni di questa scelta e se esistono margini per convincere la Bicocca a mantenere in città un importante presidio di studio, anche in previsione del prossimo arrivo sulle aree Falck della Città della Salute e della Ricerca».