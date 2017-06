In metrò senza biglietto, poi schiaffi e pugni a un passante e al comandante della Locale

Rissa in strada a Sesto San Giovanni nella tarda mattinata di venerdì 23 giugno. Il comandante della polizia locale, Pietro Curcio, e un cittadino sono finiti in ospedale dopo che un uomo di 27 anni, di nazionalità senegalese, ha reagito alle forze dell'ordine che ceravano di fermarlo dopo che era fuggito da un controllo di Atm nei mezzanini del metrò. Il fatto è avvenuto intorno a mezzogiorno in Piazza Rondò.

Tutto è inziato quando l'uomo ha tentato di scappare dai controllori Atm che gli avevano chiesto il biglietto. È stato raggiunto nel piazzale della stagione dove un cittadino — militante nella lista civica Seto nel Cuore — ha tentato di bloccarlo con la sua bicicletta, ma non è servito a niente ed è stato malmenato. Successivamente sono intervenuti gli agenti della polizia locale e il comandante dei Ghisa ha tentato di bloccarlo, è nata una colluttazione durante la quale l'ufficiale è stato colpito al nasco con un pugno.

La violenza non è servita a nulla, per il 27enne sono scattate le manette. L'uomo, in Italia con un permesso di soggiorno scaduto, è stato consegnato agli uomini del commissariato di Sesto. Deve rispondere delle accuse di aggressione e lesioni. Sia il comanante della locale che il cittadino sono stati trasportati all'ospedale Multimedica di Sesto per le medicazioni.