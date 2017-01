Minaccia un 20enne e tenta di rubargli lo smartphone: arrestato pregiudicato

Tentata rapina aggravata e ricettazione. Sono le accuse con cui gli agenti del commissariato di Sesto San Giovanni hanno arrestato un pregiudicato di 48 anni che ha cercato di rubare il telefono a un ragazzo di 20 anni. È successo nella serata di domenica, intorno alle 21.30, in viale XX Settembre.

Il fatto. L'uomo ha prima avvicinato un ragazzo chiedendogli di mostrargli lo smartphone, poi ha cercato di strapparglielo dalle mani senza riuscirci. Dopo poche centinaia di metri è stato fermato a bordo di uno scooter rubato da una volante del 113. In tasca aveva ancora il cacciavite con il quale aveva minacciato la sua vittima.

Per il 48enne sono scattate le manette ed è stato accompagnato in carcere, in attesa di essere giudicato dal tribunale.