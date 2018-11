Accerchiano un ragazzo e gli puntano addosso un coltello per rapinarlo: arrestati

Prima lo hanno accerchiato, poi hanno estratto un coltello e gliel'hanno puntato addosso. Lo hanno minacciato e picchiato, poi si sono fatti consegnare il telefono. La vittima dell'accaduto, un ragazzo, era dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, mentre i rapinatori erano scappati facendo perdere le loro tracce.

Questo lo scorso ottobre a Sesto San Giovanni, ma nella giornata di martedì 6 novembre sono scattate le manette per i due presunti malviventi, arrestati dagli agenti della questura di Milano; nei guai un italiano di 21 anni e un ecuadoriano di 22, entrambi già noti alle forze dell'ordine.

Gli investigatori del commissariato di Cinisello Balsamo, come riportato in una nota diramata da via Fatebenefratelli, sono arrivati ai due ragazzi attraverso la descrizione dettagliata della vittima. Le manette sono scattate nella mattinata di martedì e loro sono stati trasferiti nel carcere di Monza.