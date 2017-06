Rapina al cimitero di Sesto San Giovanni: fioraio colpito con una pistola in faccia

Lo hanno aggredito e colpito al volto. Poi, hanno preso i soldi e sono fuggiti.

Rapina mercoledì pomeriggio all’ingresso del cimitero di Sesto San Giovanni, dove un fioraio di cinquantasei anni - titolare proprio del negozio di piazza Hiroshima Nagasaky - è stato derubato da due uomini, che sono poi riusciti a scappare.

I due, entrambi a volto coperto, hanno colpito la vittima con il calcio di una pistola in faccia e, mentre il cinquantaseienne era a terra ferito, hanno svuotato la casa per poi far perdere le proprie tracce a bordo di un’utilitaria.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’auto medica in codice rosso, ma fortunatamente le condizioni del fioraio si sono rivelate meno gravi del previsto e l’uomo è finito in ospedale in codice verde, a scopo precauzionale.

All’ingresso del cimitero sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, ora al lavoro per identificare i due rapinatori.