Ramadan, a Sesto una serata di festa tra musulmani e cattolici

Cattolici e musulmani trascorreranno insieme una serata, a Sesto San Giovanni, nel mese di Ramadan, per condividere digiuno e festa: è il nono anno consecutivo. L'appuntamento è fissato per giovedì 22 giugno a partire dalle otto di sera presso lo Spazio Mil. La serata si chiama "Ramadan. Saperi e Sapori".

"Attendere il tramonto insieme, trascorrere gli ultimi istanti in preghiera prima di assaggiare datteri e condividere prelibatezze esotiche acquista un significato di festa in cui musulmani, cristiani, istituzioni e società civile si incontrano e si scambiano messaggi di pace ed amicizia", si legge in una nota congiunta firmata da don Leone Nuzzolese (Decano di Sesto San Giovanni) e Abdullah Tchina (Imam del Centro Islamico di Sesto).

Nel volantino congiunto viene richiamato il senso e il valore dell'atto del digiuno sia per i cattolici sia per i musulmani, ma soprattutto viene richiamato il dovere e il valore dell'incontro, della conoscenza e della pace. Si cita la Sura 49 del Corano ("o uomini, vi abbiamo creato da un maschio e una femmina e abbiamo fatto di voi popoli e tribù, affinché vi conosceste a vicenda") e anche l'invito di Papa Francesco, in Misericordiae Vutus, a "favorire l’incontro tra le religioni, a essere più aperti al dialogo per meglio conoscerci e comprenderci, a eliminare ogni forma di chiusura e di disprezzo e ad espellere ogni forma di violenza e di discriminazioni".

Infine nel volantino si ricordano le parole di san Giovanni Paolo II, del dicembre 2001: "Nell’attuale complessa situazione internazionale, l’umanità è chiamata a mobilitare le sue migliori energie, perché l’amore prevalga sull’odio, la pace sulla guerra, la verità sulla menzogna, il perdono sulla vendetta. La pace o la violenza germogliano dal cuore dell’uomo, sul quale solo Dio ha potere. Convinti di ciò i credenti adottano da sempre contro i gravi pericoli le armi del digiuno e della preghiera, accompagnandoli con opere di carità concrete". Parole di sedici anni fa che sembrano più attuali che mai.