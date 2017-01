Sesto, stop al divieto di sosta per il lavaggio strade: l'elenco delle vie interessate

1 / 2

Pulizia strade senza divieto di sosta in alcune vie di Sesto San Giovanni. In diverse strade della città sono entrate in funzione nuove spazzatrici di Areasud dotate di lance a pressione che consentono di pulire le strade senza spostare le auto parcheggiate.

Si tratta di una sperimentazione. Per il momento le vie interessate sono abbastanza larghe da permettere al mezzo di muoversi in sicurezza senza causare ingorghi stradali. Di seguito le vie interessate dalla sperimentazione.