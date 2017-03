«Sistema Sesto», il 30 marzo inizierà il processo di appello: Penati di nuovo in aula

Il 30 marzo inizierà il processo di appello per il «Sistema Sesto». Alla sbarra dieci imputati tra cui l'ex presidente della provincia di Milano e braccio destro di Pier Luigi Bersani: Filippo Penati. Tutti gli imputati erano stati assolti nel dicembre 2015.

A riportare il caso in aula il ricorso dei pm monzesi Walter Mapelli e Franca Macchia che hanno impugnato il provvedimento del tribunale. Tornarenno in aula l’architetto Renato Sarno, l’ex segretario della Provincia Antonino Princiotta, gli imprenditori Giuseppe Pasini e Piero Di Caterina e il manager Bruno Binasco (Gruppo Gavio).

I giudici, presieduti da Giuseppe Airò, avevano assolto gli imputati o perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato, sia con formula piena sia con la vecchia formula dubitativa. Non solo: avevano dichiarato il non doversi a procedere per prescrizione riguardo le vicende di concussione che riguardavano le presunte tangenti sulle ex aree Falck e Marelli: il cuore dell'indagine per cui ci sono stati anche patteggiamenti. La prescrizione riguarda i reati commessi fino all’autunno 2006 ed è intervenuta tempo fa per via della «Legge Severino».