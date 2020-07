Piscina, solarium e 10mila metri quadri di verde: così rinasce la Carmen Longo di Sesto

Dovrebbero ripartire a ottobre i lavori per la realizzazione della piscina scoperta Carmen Longo di Sesto San Giovanni, un lido di oltre 10mila metri quadrati. Nei giorni scorsi il progetto è stato approvato dalla giunta e ora l'iter burocratico prevede un passaggio in commissione pianificazione urbanistica e ambiente, poi la votazione in consiglio comunale per martedì 21 luglio.

"Purtroppo questa inaspettata pandemia ha bloccato i lavori generando inevitabili ritardi sul cronoprogramma – commenta il sindaco Roberto Di Stefano – ma nonostante l’immobilismo di un governo incapace di ascoltare e comprendere le esigenze dei territori, i nostri piani non cambiano. Durante i mesi di quarantena non siamo stati fermi come a Roma, ma abbiamo continuato a lavorare pensando al futuro dei cantieri e delle opere nell’interesse della cittadinanza, per ripartire coi lavori il prima possibile. La nostra priorità è ridare ai sestesi un impianto all’altezza, sicuro e moderno dopo la chiusura nel 2015 a opera della precedente amministrazione di centrosinistra che aveva condannato la Carmen Longo al degrado e all’incuria. Il nuovo impianto diventerà un punto di riferimento per tutto il Nord Milano, in grado di recepirne i bisogni, con particolare attenzione a bambini e famiglie".

Nel periodo pre-covid si era provveduto all’installazione della cabina dell’energia elettrica che fornirà la corrente all’intera struttura. A dicembre era stato consegnato il cantiere al soggetto aggiudicatario a titolo definitivo della concessione, il raggruppamento di imprese con Ad Maiora srl capogruppo. In seguito era stato completato il cosiddetto “stripping”, ovvero l'estrazione dei materiali da differenziare, ed erano state portate a termine le demolizioni delle vecchie strutture esistenti, ovvero la palazzina degli spogliatoi, la segreteria, il centro servizi, l’alloggio del custode. A febbraio la giunta comunale aveva approvato in linea tecnica il progetto esecutivo della Fase 2 della riqualificazione della piscina Carmen Longo che prevedeva scavi su un’area di 4.500 metri cubi.

Oltre al restyling delle vasche, ci saranno spazi multifunzionali sportivi, aree verdi con zona solarium, attività di ristorazione e bar.