Un pianoforte aperto a tutti tra i volumi della biblioteca di Sesto: torna «Sound, please»

Biblioteca luogo di studio e di musica. Nelle sale della Cadioli di Sesto, grazie al progetto “Pianoforte in biblioteca” del Csbno, è stato installato un pianoforte digitale (con cuffie) a libera disposizione del pubblico.

L’obiettivo è diversificare l'offerta culturale della biblioteca, proponendo nuovi utilizzi degli spazi e sinergie culturali. Sarà quindi possibile suonare il pianoforte liberamente con le cuffie durante tutto l'orario di apertura della Biblioteca. Non è la prima volta: il progetto era stato proposto anche nel 2016.

Grazie a questa installazione, gli allievi della Scuola civica di musica “G. Donizetti” offriranno una serie di concerti nel ciclo “I mercoledì della Civica”: sei appuntamenti alle 18 per ascoltare brevi performance di musica classica.

Si inizia mercoledì 22 marzo con la toccata in mi minore di Bach e la sonata per pianoforte n. 31 Op. 110 di Beethoven eseguiti da Chiara Battista e con la sonata per pianoforte n.5 Op. 10 di Beethoven eseguita da Matteo Abruzzo. Gli appuntamenti seguenti saranno il 5 e 19 aprile e il 3, 17 e 31 maggio. Tutti alle 18.00.