Spring cup, le "ballerine" con i pattini da ghiaccio incantano Sesto San Giovanni

Oltre 500 atlete da 10 paesi diversi, 23 squadre in pista divise in tre categorie (Advanced Novice, Junior e Senior), due giorni interi di spettacolo sul ghiaccio del Palasesto di Sesto San Giovanni. Anche quest’anno la Spring Cup, manifestazione internazionale di pattinaggio sincronizzato a squadre ha raggiunto l’obiettivo di affascinare e far divertire centinaia di spettatori accorsi ad ammirare le atlete giunte da tutto il mondo.

Alla “classica” presenza delle atlete italiane, svizzere, tedesche, russe, francesi, georgiane, spagnole ed ungheresi, infatti, quest’anno la novità era rappresentata dalle atlete lituane e dalla curiosità rappresentata dalle atlete australiane, che a Sesto hanno portato due team.

Ottima la prova delle padrone di casa delle Hot Shivers che hanno vinto la categoria Advanced Novice davanti all’altra squadra italiana delle Ladybirds e alla compagine tedesca. Nella categoria Junior le russe hanno superato le Hot Shivers e il team svizzero. Nella categoria Senior ancora le russe hanno messo in fila la squadra francese e ancora le Hot Shivers, che dunque conquistano in totale un primo un secondo e un terzo posto nelle tre categorie.

«Anche quest’anno – ha commentato l’assessore allo sport Andrea Rivolta – la Spring Cup ha attirato nella nostra città centinaia di atlete e accompagnatori da tutto il mondo e migliaia di spettatori. Una vera e propria festa dello sport che, per due giorni, ha gremito le tribune del Palasesto e invaso gioiosamente le strade della nostra città».