Guida l'auto dell'amico con una patente egiziana falsa: denunciato pregiudicato

Aveva in tasca una patente egiziana falsa e stava guidando l'auto di un amico. È stato fermato e denunciato dai carabinieri . È successo nella serata di martedì in via Rimembranze a Sesto San Giovanni, nei guai un cittadino egiziano di 34 anni, pregiudicato.

L'uomo — come riferito dai militari della compagnia di Sesto — è accusato di falsità materiale e rischia dai 6 mesi ai 3 anni di carcere. Nei suoi confronti è scattata anche una sanzione per guida senza patente. L'auto è stata sequestrata.