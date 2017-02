Pregiudicato mostra documento di un sosia durante un controllo dei carabinieri: arrestato

Aveva in tasca il passaporto di una persona molto simile a lui e non ha esitato a mostrarlo ai carabinieri quando lo hanno controllato. Non l'ha fatta franca: è stato arrestato per falsa dichiarazione di identità.

È successo nel pomeriggio di martedì a Sesto San Giovanni, come riferito dai militari della locale compagnia. Nei guai un cittadino albanese di 33 anni, pregiudicato, che durante un controllo ha esibito il passaporto di un connazionale, mentre nascondeva un suo documento d'identità nella scarpa destra. Il passaporto è autentico e non risulta essere stato smarrito.

Un fatto simile è accaduto nella mattinata di Bresso martedì mattina quando un cittadino marocchino, pregiudicato, ha fornito false generalità ai militari della locale stazione. Per il giovane — sulla cui testa grava un ordine di espulsione emesso a dicembre — è scattata una denuncia in stato di libertà.