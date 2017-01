Sesto, basta con la fotocopia del libretto: per i parcheggi per i residenti arriva il pass

Basta con la fotocopia del libretto esposta sul cruscotto per parcheggiare nelle quattro zone con sosta riservata ai residenti: si dovrà richiedere il pass. Lo ha comunicato l'amministrazione comunale con una nota.

Chi ha usufruito finora della sosta gratuita nelle quattro zone interessate dovrà andare sul Portale del cittadino e potrà stampare una copia provvisoria del pass da apporre sul cruscotto dell’auto in attesa che il municipio invii il certificato definitivo.

Il pass avrà validità 2 anni dalla data di rilascio e un costo di 10 euro. L’esposizione della fotocopia del libretto sarà permessa per un periodo transitorio di circa sei mesi, poi sarà considerato valido solo il pass.

Sempre sul sito i cittadini di Sesto che intendono usufruire della tariffa scontata per il parcheggio Sesto Marelli M1 potranno iscriversi per ricevere un pass virtuale. In questo caso non verrà rilasciato alcun documento, ma la targa del veicolo interessato sarà inserita in un sistema che riconoscerà automaticamente l’utente che ne ha diritto e applicherà direttamente lo sconto previsto. Chi ha già inserito la propria targa non dovrà fare nulla, perché il nuovo sistema tiene conto dei dati già inseriti e applicherà automaticamente l’agevolazione.