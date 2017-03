Cologno Monzese, ecco i posteggi rosa per le donne incinta

Parcheggi con le strisce rosa interamente dedicati alle donne incinta o agli accompagnatori di bambini d’età inferiore ai tre anni. È quando ha approvato nella giornata di giovedì 9 marzo la giunta di Cologno Monzese.

L’iniziativa, scaturita da una mozione approvata dal consiglio comunale su impulso del consigliere Raffaella De Mastro, vedrà nella fase iniziale la realizzazione di sedici “parcheggi rosa” presso alcune strutture scolastiche. In seguito gli stalli di cortesia, che saranno individuati da contorno bianco e simbolo centrale di colore rosa, oltre che da apposita segnaletica verticale, verranno disegnati anche nei pressi delle stazioni della linea metropolitana, e nelle vicinanze delle strutture pubbliche.

L’assessore Francesca Landillo esprime il proprio ottimismo e la propria soddisfazione «per l’approvazione dei parcheggi rosa, che costituiscono una agevolazione non indifferente per le mamme ed i genitori e rappresentano un riconoscibile elemento di civiltà qualificante per la città». Conclude il Sindaco Angelo Rocchi: «Ci ha fatto particolarmente piacere approvare, nel corso della Giunta di oggi, questa misura che costituisce anche un piccolo regalo alle nostre cittadine in occasione della giornata della Donna».