Sesto, aumenta il numero di persone che può posteggiare negli stralli dei residenti

Aumentano il numero di persone che possono parcheggiare nelle quattro zone con sosta riservata ai residenti. La giunta ha approvato un’estensione del diritto a categorie di utenti finora esclusi nelle quattro zone con sosta riservata ai residenti (strisce gialle nelle zone di Sesto Marelli, Sesto FS, via Vittorio Veneto e strisce blu in quella M5 Bignami).

«Fino a oggi — commenta l’Assessore Edoardo Marini — erano escluse dalla sosta alcune tipologie di veicoli che non erano direttamente riconducibili a residenti, ma erano comunque necessarie alla loro attività o per il sostegno alla disabilità. Oggi, con l’introduzione del pass e della gestione informatica dei permessi, siamo in grado di valutare l’impatto di questa estensione e ampliare il numero degli aventi diritto, per venire incontro alle esigenze delle fasce più deboli di cittadini e di chi usa il mezzo per lavoro».

Sono quattro le estensioni previste: mezzi intestati a non residenti utilizzate in via esclusiva da parenti (fino al secondo grado); mezzi intestati a parenti (fino al secondo grado) di persone disabili, residenti e dotati di apposita certificazione di invalidità, autoveicoli e autocarri di proprietari o affittuari di magazzini. Non solo: passano da una a tre le autorizzazioni per i mezzi di attività produttive che hanno la sede nelle quattro zone interessate.

Per richiedere i pass basta recarsi sulla pagina istituzionale del Comune di Sesto San Giovanni, a quessto indirizzo. Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a pass@sestosg.net o telefonare al numero verde dell'URP 800304040.