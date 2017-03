Papa a Milano: tutte le strade chiuse di Sesto

Per la visita di Papa Francesco a Milano, in programma sabato 25 marzo, alcune vie di Sesto San Giovanni saranno chiuse al traffico per il tempo necessario al transito del Santo Padre verso il Parco di Monza dove terrà una messa. Strade chiuse, ma anche limitazioni al parcheggio e limitazioni riduzioni del servizio della linea 1 della metropolitana.

Viale Edison — nei pressi della stazione MM Marelli — sarà interessato da un divieto di sosta per consentire ad una decina di pullman di effettuare un servizio dedicato al trasporto di circa 800 prelati che arriveranno in metropolitana e si dirigeranno al parco di Monza.

La linea rossa della metropolitana in direzione Monza fino alle 15.30 farà capolinea a Sesto Rondò e non a Sesto FFSS, mentre in direzione Milano non ci saranno modifiche.

L’hub principale per i fedeli che dovranno raggiungere il parco di Monza per la messa del pomeriggio sarà il capolinea della linea Lilla a Milano/Bignami. Qui un servizio di bus navetta collegherà con Monza, transitando per le vie Sarca/Milanese/Carducci/Fulvio Testi in territorio sestese. Dalle 6.30 del mattino e fino al rientro la sera saranno dunque possibili disagi alla circolazione – che sarà in ogni caso consentita – nell’intera zona.

Il corteo che porterà Papa Francesco da Milano a Monza passerà per viale Fulvio Testi tra le 14 e le 14.30 e, per il ritorno, tra le 16.45 e le 17.15. In quegli orari, potranno verificarsi blocchi alla circolazione per consentire il passaggio del santo Padre. Le passerelle pedonali su viale Fulvio Testi (villa Torretta e Parco Nord) potranno rimanere chiuse al transito per tutta la giornata.

La polizia locale di Sesto San Giovanni, che nella giornata di sabato 25 metterà in campo tutti i suoi effettivi, presidierà per tutta la giornata gli incroci Testi/Clerici, Carducci/Milanese, Casiraghi/Testi e le aree della stazione FFSS, del Rondò e di viale Edison/MM1 - Sesto Marelli. Saranno inoltre potenziati i servizi di pronto intervento per poter intervenire tempestivamente qualora se ne verificasse la necessità.