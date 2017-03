Il Palasesto sarà riqualificato: il municipio lancia un progetto di project financing

Il Palasesto sarà riqualificato. Il consiglio comunale ha approvato una delibera di project financing che prevede un investimento di 2,6 milioni di euro nei primi tre anni e un totale di 4,1 milioni in 30 anni di gestione. A presentare il project è stata la società Diavoli Rossoneri – che attualmente gestisce la struttura di piazza 1° Maggio – e sarà la base del bando di gara che verrà pubblicato nelle prossime settimane.

«Il Palasesto — ha commentato il vicesindaco ed assessore allo sport Andrea Rivolta — rappresenta l’unico impianto per il pattinaggio su ghiaccio di dimensione metropolitana e la proposta di project financing per la sua riqualificazione e abbellimento sono l’ultimo tassello di una lunga serie di interventi sugli impianti sportivi della città, per i quali l’Amministrazione comunale ha saputo attrarre significativi investimenti privati».

La proposta approvata sul Palasesto prevede una riqualificazione energetica dell’impianto, oltre ad un restyling esterno e alla realizzazione di un bar-ristorante con vetrate che affacciano sulle piste di pattinaggio. Il tutto completamente a carico del soggetto privato che si aggiudicherà il bando e che gestirà per 30 anni la struttura.

Negli ultimi anni sono stati attivati quasi 6 milioni di euro di investimenti privati sugli impianti sportivi della città. Grazie a questo lavoro, a breve sarà attiva la tensostruttura del Geas ginnastica artistica al campo Manin, è stato riqualificato il campo da calcio Lega Giovanile di via Rimembranze, sono stati affidati per 30 anni lo stadio Breda e il tennis club, sono stati completati gli investimenti sul centro boccaccio/Pertini di via Boccaccio con la realizzazione dei campi da beach volley, di paddle e la futura realizzazione del campo di calcio a 11 in sintetico. È inoltre in corso il bando per il project financing del centro Falck Tennis.

«Gli investimenti privati realizzati con il coordinamento dell’amministrazione comunale — ha concluso il sindaco Monica Chittò — hanno permesso l’ammodernamento e l’abbellimento di numerose strutture cittadine».