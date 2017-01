Sesto, ecco i nuovi orari per il pullman navetta della scuola Bocaccio

È stato concordato tra il municipio e i genitori dei ragazzi di Pelucca e Villaggio Falck il nuovo orario del pullman navetta verso la scuola Boccaccio. Lo ha comunicato il comune di Sesto con una nota.

Il nuovo orario sarà in vigore da giovedì 12 gennaio, come già preannunciato nella giornata di martedì. Dal capolinea di via Tevere l’autobus partirà alle 7.20 (e non alle 7.00), per recarsi al villaggio Falck, dove sosterà fino alle 7.35. Qui i ragazzi non dovranno più attraversare viale Italia perché la fermata del mezzo avverrà sul lato di viale Italia dove sorge il villaggio, in corrispondenza della fermata di linea. Arrivati a scuola in via Boccaccio, i ragazzi – se necessario – rimarranno sul pullman fino alle 7.55.