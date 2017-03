Bilancio partecipativo, inizia la presentazione dei progetti e dei tempi di realizzazione

Il bilancio partecipativo di Sesto torna nei quartieri della città per illustrare il progetto che verrà realizzato in ognuna delle zone e il piano di lavoro previsto per la sua realizzazione.

Il primo appuntamento giovedì 23 marzo alle 21 al Centro Anziani Bulgarelli di via Boccaccio dove verrà presentato il “Punto arcobaleno – Centro multiculturale territoriale” che verrà realizzato nella ex casa del custode della scuola Anna Frank al quartiere 2 per ospitare i volontari del quartiere, i docenti, il comitato genitori della scuola e le associazioni che aiutano i ragazzi nello studio.

Secondo incontro lunedì 27 marzo alle 21 all’Hotel Falk Village per “Un giardino a misura di tutti – via Vobarno” del quartiere 4. La proposta vincitrice prevede interventi per migliorare la fruibilità del giardino da parte di bambini e anziani, grazie alla posa di nuovi giochi, alla realizzazione di un pergolato con tavoli da pic-nic e ad altri interventi per delimitare al meglio gli spazi.

Martedì 4 aprile alle 21.00 saranno presentati alla Casa delle Associazioni di piazza Oldrini i progetti vincitori nel quartiere 1: il “Giardino dei Tigli” di via bandiera/Risorgimento e il “Giardino Bazzega” di via Corridoni/Padovani. Nel primo caso verrà realizzata una copertura per il campo da bocce, rifatta la copertura del gazebo, riparate le reti perimetrali dei campi da gioco. Il secondo intervento prevede interventi di riqualificazione dell’area cani per schermare l’area dal punto di vista visivo e del rumore.

Mercoledì 5 aprile alle 21.00 a Spazioarte ai cittadini del quartiere 3 verranno illustrati i lavori previsti per il progetto “Riqualificare uno spazio di cultura e di culture”, che interesserà la sede del CESPI e lo Spazio Talamucci nel cortile della Biblioteca Centrale di via Dante: una serie di migliorie tecniche e sui servizi tecnologici per migliorare la fruizione degli spazi e l’offerta formativa.

Ultimo appuntamento sarà giovedì 6 aprile alle 21.00 al centro Anziani di via General Cantore per la presentazione dei lavori per la realizzazione dello “Spazio multifunzionale al parco Marx”, con la sistemazione dei giochi presenti e la realizzazione di un anfiteatro sul lato della collinetta.

Per seguire l'iter dei lavori e monitorare lo stato di avanzamento delle opere sarà aperta una sezione sul sito istituzionale del comune.