Sequestra l'ex fidanzata e cerca di fare sesso con lei: poi la insegue mezzo nudo per strada

Si è presentato sotto casa dell'ex fidanzata, ubriaco fradicio e con la ferma intenzione di avere un rapporto sessuale con lei. Così, ha atteso che la donna ritornasse nell'abitazione per costringerla a entrare insieme. Una volta dentro le ha rubato le chiavi e, dopo aver chiuso la porta d'ingresso, si è completamente spogliato per provare a fare sesso. La violenza sessuale però non è avvenuta solo grazie all'astuzia della donna: è riuscita a evitare ogni contatto con l'uomo, intrattenendolo per circa tre ore, quando alla fine è riuscita a riprendere le chiavi e a fuggire.

Teatro di questa storia è un appartamento a Sesto San Giovanni (Milano), i protagonisti sono due brasiliani con una relazione agli sgoccioli. L'uomo, un 32enne, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di sequestro di personale, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, furto di strappo e atti persecutori.

"L'agguato" contro la sua ex, una 45enne, è avvenuto attorno alla mezzanotte. Dopo aver chiuso la porta a chiavi - questo il racconto della donna - l'uomo si è denudato ma la donna è riuscita ad aprire un "dialogo" per circa tre ore. Alla fine, in un momento di distrazione del 32enne, ha ripreso le chiavi ed è fuggita di casa. A quel punto, il brasiliano si è rimesso i pantaloni ed, a petto nudo, è sceso in strada a cercare di inseguire la donna, che nel frattempo è rientrata nell'abitazione ed ha chiamato i carabinieri.

I militari, arrivati in poco tempo, hanno bloccato lo stalker che si è opposto all'arresto con calci e pugni. Una volta bloccato è stato portato in caserma. L'arresto è stato convalidato martedì e per l'uomo si sono aperte le porte del carcere.