Nonna picchia il nipotino di 6 anni fino a fargli uscire sangue: denunciata

Ha picchiato il nipote di sei anni, che i genitori le avevano lasciato in custodia a Sesto San Giovanni, schiaffeggiandolo a ripetizione in varie parti del corpo fino a fargli uscire sangue dal naso.

I vicini di casa hanno sentito le urla e i pianti strazianti del piccolo e hanno deciso di avvertire la polizia, che si è recata sul posto e ha trovato, all'interno dell'appartamento, il bambino rannicchiato in un angolo del salotto.

Era in lacrime e le percosse erano ben visibili. Gli agenti hanno subito avvertito i sanitari del 118, che hanno trasportato il bambino in ospedale a Cinisello Balsamo. E' stato poi dimesso con una prognosi di sette giorni. La nonna, una 55enne di origine cinese, è stata denunciata per maltrattamenti in famiglia mentre il bambino è stato affidato temporaneamente a una comunità. E' il maggiore di tre fratelli, anche loro presenti nell'appartamento.