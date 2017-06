Durante il giorno è un negozio, in pausa pranzo si trasforma in un ristorante abusivo: chiuso

Ufficialmente vendeva vestiti e accessori, ma in pausa pranzo si trasformava in un ristorante preparando e servendo abusivamente da mangiare ai "clienti". Risultato? È scattata la serrata per somministrazione abusiva, protagonista del fatto un negozio di piazza Martiri di via Fani a Sesto San Giovanni. La notizia è stata riportata in una nota del Municipio.

A scoprire l’attività è stata la polizia locale che, in un sopralluogo effettuato il 7 giugno ha trovato nel negozio alimentari stipati e un fornello elettrico. Una seconda visita del 10 giugno ha fatto scoprire agli agenti una decina di "clienti", con il locale arredato con un banco alimentare pieno di recipienti scaldavivande con pietanze pronte, un tavolo imbandito con dolci e frutta e un bancone come quelli del bar con le relative bevande. Il 12 giugno è scattato un terzo sopralluogo durante il quale gli agenti della locale hanno trovato il titolare ai fornellli e tre "clienti" seduti al tavolo, Il tutto in assenza di qualsiasi tipo di autorizzazione o denuncia di inizio attività.

È scattata l’ordinanza di immediata cessazione dell’attività di somministrazione, notificata al titolare e la segnalazione all’Ats per la sicurezza alimentare, al Comando di Compagnia dei Carabinieri, al Commissariato di PS e al Comando di Compagnia della Guardia di Finanza di Sesto.