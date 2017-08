Sesto: il Pd chiede che venga concesso il Palasesto per la preghiera dei musulmani

Il Partito Democratico interviene sulla mancata concessione del palazzetto dello sport di Sesto San Giovanni alla comunità islamica e chiede meno discriminazioni. "Abbiamo chiesto al ministero degli Interni e alla prefettura di intervenire con urgenza per impedire che a Sesto San Giovanni l’amministrazione comunale privi una intera comunità di un diritto fondamentale come quello che garantisce la libertà di culto e il suo esercizio a tutti i cittadini e a tutte le confessioni religiose”.

Lo ha dichiarato in una nota il senatore Pd Franco Mirabelli. “Dal 2010, infatti, la comunità islamica di Sesto San Giovanni ogni anno – ha ricordato il parlamentare – celebra la Festa del Sacrificio, senza alcun problema e senza alcuna tensione, con una iniziativa presso il palazzetto dello sport della città. Quest’anno la nuova amministrazione sestese, che sulla discriminazione verso gli islamici ha fondato gran parte della propria campagna elettorale, ha deciso di non concedere l’utilizzo dello spazio pubblico adducendo giustificazioni burocratiche evidentemente strumentali, pretendendo il rispetto di una convenzione futura e non rispettando quella in essere”