Fino a 500 euro di multa per chi spara botti di capodanno a Sesto: il pugno duro del comune

Petardi e fuochi d'artificio off limits a Sesto San Giovanni: il municipio ha emesso un'ordinanza che proibisce l'utilizzo dei botti dal 28 dicembre al 2 gennaio.

“Ci sono molti modi per festeggiare l'arrivo del nuovo anno – commenta Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni – ma è giusto scegliere quelli più sicuri e rispettosi. Tutti sappiamo quanto soffrono e quanto si spaventano gli animali a causa del rumore dei petardi, col rischio concreto che possano smarrire l'orientamento e perdersi esponendosi a gravi pericoli. Botti e fuochi d'artificio sono una vera e propria tortura per i nostri amici a quattro zampe e per tutti gli animali selvatici, soprattutto gli uccelli, che ogni anno purtroppo muoiono di crepacuore durante la notte di Capodanno. Con questa ordinanza vogliamo dare un segnale preciso sul rispetto delle regole, ma allo stesso tempo è necessario prendere piena consapevolezza dei danni che tali comportamenti possono provocare. Mi auguro pertanto che i festeggiamenti a Sesto San Giovanni siano responsabili e rispettosi per la sicurezza di tutti”.

In caso di inosservanza dell'ordinanza "è prevista una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro", fanno sapere dal Municipio. Sanzioni, ma non solo: le forze dell'ordine procederanno anche al sequestro cautelare dei "prodotti pirotecnici" anche se "regolarmente detenuti".