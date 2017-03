Moschea temporanea di Sesto, il sindaco risponde al Pirellone: «La struttura è regolare»

«Le argomentazioni tecniche addotte per chiedere l’abbattimento (della moschea temporanea di Sesto, ndr) non hanno alcun fondamento giuridico, ma solo una finalità politica ed elettorale». È quanto ha dichiarato Monica Chittò, prima cittadina di Sesto San Giovanni, in n merito alla presa di posizione dell’assessore regionale Beccalossi e del consigliere comunale Lamiranda sulla presunta illegittimità della struttura temporanea di via Luini, concessa al Centro Culturale Islamico.

Beccalossi e Lamiranda sostengono che la struttura è stata realizzata dopo l’entrata in vigore della legge regionale sui luoghi di culto e che, avendo carattere provvisorio, andrebbe demolita entro novanta giorni dalla sua realizzazione. Ma dal Municipio arriva una risposta secca: «Le argomentazioni non hanno alcun fondamento e peraltro la legge regionale, già dichiarata in parte illegittima dalla Corte Costituzionale, non è ancora applicabile. La concessione dell’area di via Luini è stata prevista dal Comune di Sesto San Giovanni con la delibera di Consiglio Comunale 8 del 1 marzo 2012, quindi tre anni prima della legge regionale».

«Anche riguardo la richiesta dell’abbattimento della struttura provvisoria — chiosa piazza Resistenza — mancano le basi giuridiche: la struttura, infatti, non rientra affatto nella categoria delle “opere precarie” o “temporanee”. La legge nazionale prescrive infatti che le strutture temporanee possano essere realizzate senza alcuna autorizzazione comunale, mentre nel caso in questione la struttura è stata regolarmente autorizzata dal comune».