Moschea a Sesto? Di Stefano, candidato sindaco di Forza Italia, propone referendum

Un referendum sulla moschea di Sesto. È quanto propone il candidato sindaco di Sesto San Giovanni di Forza Italia Roberto di Stefano.

«Il Pd — tuona in una nota — ha deciso di autorizzare la nascita della moschea più grande della Lombardia proprio a Sesto, firmando una convenzione il 27 dicembre 2013, approfittando della chiusura del consiglio comunale per le festività natalizie e senza un regolare bando per l’assegnazione dell’area che a pgt non è identificata a luogo di culto».

«In caso di vittoria alle prossime amministrative di primavera — conclude Di Stefano — indiremo subito un referendum per ascoltare i cittadini per sapere se vogliono davvero la più grande moschea della Lombardia qui a Sesto».

Per il momento il consigliere comunale di minoranza ha lanciato una petizione sul proprio sito web.