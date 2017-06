Sesto, Il centrodestra: "La moschea è stata finanziata dal Qtar", Il sindaco: "Getta fango"

"La moschea di Sesto voluta da Pd e Chittò è finanziata dal Qtar che fomenta i terroristi". È la denuncia del candidato sindaco di Sesto Roberto Di Stefano (Forza Italia) che attacca la prima cittadina — e candidata per il centrosinistra — Monica Chittò.

"Purtroppo dobbiamo confermare che i principali finanziatori della moschea di Sesto, quella che sarà la più grande del Nord Italia, è finanziata, in gran parte, dagli emiri del Qatar e in particolare da Qatar Charity, un fondo che mette miliardi di euro in tutta Europa per costruire moschee diffondendo l'Islam più radicale, politico e integralista e da tempo accusata di essere vicino ai Fratelli Musulmani", si legge in una nota diramata dall'esponente di centrodestra.

La risposta di Monica Chittò è arrivata a stretto giro: "Di Stefano, per l'ennesima volta, utilizza qualunque argomento per gettare fango su di me e su chi mi sostiene, generando un clima d'odio che ha già portato a scritte, minacce a me ed ai miei assessori anche in queste ore, comportamenti inconsulti di cittadini che lo sostengono". Nelle scorse ore la prima cittadina ha incontrato i responsabili del Centro islamico alle porte di Milano che "hanno affermato di accettare solo finanziamenti tracciati, dati senza condizioni e provenienti da soggetti che non entrino in liste nere del Governo italiano. Hanno anche affermato di non aver ricevuto alcun contributo dalla Fondazione citata e che la maggior parte delle risorse fin qui raccolte provengono da membri della Comunità, della quale ribadiscono il carattere italiano".

La prima cittadina ha ribadito che se "dovesse risultare in futuro che il Centro Islamico abbia ricevuto o riceverà finanziamenti da Fondazioni sospette, interverrò per revocare il permesso di costruzione".