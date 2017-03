Moschea di Sesto San Giovanni, l'assessore lombardo Beccalossi: «È irregolare, va chiusa»

La moschea di Sesto San Giovanni? «È irregolare e va chiusa». Lo ha dichiarato l'assessore al territorio Viviana Beccalossi, intervenendo in merito alla questione relativa alla struttura utilizzata da oltre un anno come luogo di aggregazione e preghiera per la comunità musulmana a Sesto San Giovanni. «Si tratta di un capannone prefabbricato collocato a fianco del cantiere in cui dovrebbe sorgere una delle moschee più grandi del Nord Italia e dove regolarmente si svolgono incontri e funzioni di carattere religioso, con tanto di targa che lo qualifica come sede di una moschea e un centro islamico».

«Dal punto di vista strettamente urbanistico — prosegue Viviana Beccalossi — la cosiddetta moschea provvisoria, come la definisce il sindaco Chittò, deve rispettare quanto previsto dalla Legge Regionale sui luoghi di culto. Per realizzare un nuovo luogo di culto, di qualunque confessione religiosa, questo deve essere previsto nel Piano delle attrezzature religiose che il comune avrebbe dovuto redigere all'interno della propria pianificazione urbanistica. Dai documenti in nostro possesso, non risulta che a Sesto questo passaggio decisivo sia stato compiuto. Inoltre — continua l'assessore Beccalossi — una struttura temporanea, secondo le regole urbanistiche dettate dal Testo Unico edilizia, deve essere rimossa entro un termine perentorio di novanta giorni dalla sua realizzazione, perché altrimenti di temporaneo non ci sarebbe proprio nulla».

«Il sindaco di Sesto San Giovanni — conclude la Beccalossi — come tutti i primi cittadini lombardi, è tenuto a fare rispettare norme e regolamenti che non possono valere solo per alcuni e non per altri. Per quanto ci riguarda sulla moschea provvisoria, spetta dunque al sindaco prendere in considerazione tutte le conseguenze del caso».