Faceva il meccanico abusivo negli spazi della sua associazione: maxi multa

Scoperta un'autofficina abusiva, non iscritta all'apposito registro, a Sesto San Giovanni: il responsabile ha ricevuto una multa di quasi 6 mila euro. E' successo in via Di Vittorio, un'arteria che collega Sesto a Cologno Monzese.

La scoperta è stata casuale: la polizia locale sestese, in pattugliamento durante un normale controllo del territorio, ha notato un grosso accumulo di macerie e rifiuti ingombranti (tra cui pneumatici e parti meccaniche di veicoli) all'interno di un'area privata. Gli agenti hanno contattato il legale rappresentante dell'associazione che ha in affitto l'area e gli hanno contestato un verbale per violazione del decreto ambientale e dell'obbligo di smaltimento dei rifiuti (600 euro di multa).

Officina abusiva

Successivamente hanno accertato che all'interno dell'area si svolgeva l'attività (abusiva) di riparazione delle automobili. Gli agenti hanno sequestrato un ponte in metallo per sollevare i veicoli, un macchinario per installare e disinstallare i pneumatici dai cerchioni, una struttura metallica usata per sollevare i motori e un banco da lavoro con vari attrezzi. Il responsabile è stato multato anche per l'attività abusiva (5.146 euro), portando il totale dell'ammenda a 5.746 euro.

«Questa è l'importanza di avere un corpo di polizia locale costantemente sul territorio, a presidio della legalità», ha commentato il sindaco di Sesto, Roberto Di Stefano: «Ringrazio gli agenti per l'ottimo lavoro svolto che ha permesso di bloccare questa attività abusiva, identificando il responsabile e sanzionandolo con una multa salata».