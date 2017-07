Mauro, lo street artist morto sotto un treno

Nella sua vita aveva imparato da solo a disegnare, dipingere: era diventato - come amava definirsi - “un artista autodidatta”. Aveva avviato un progetto artistico cinque anni fa e aveva iniziato a collezionare esposizioni personali e collettive. Era uno street artist a tutto tondo Mauro Mantovani, il trentottenne di Sesto San Giovanni morto giovedì sera dopo essere stato investito da un treno proprio nella sua città.

Il dramma si è consumato poco dopo le 21: Mauro, che era nei pressi dei binari in via Venezia, è stato travolto da un convoglio diretto alla vicinissima stazione ed è morto sul colpo. I medici del 118 e i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per provare a salvargli la vita, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Non è ancora chiaro, ad ora, perché il trentottenne fosse lì, in quel punto in cui basta scavalcare un cancello per arrivare sui binari, che iniziano a curvare leggermente. Mauro su quei binari ci sarebbe arrivato proprio così, scavalcando.

"L'ho visto mentre scavalcava il muro e l'ho fermato”, ha raccontato alla Polfer un testimone, probabilmente l’ultimo a vedere l’artista in vita. “Aveva una bici con sé e uno zaino, mi ha detto che andava a fare dei disegni e che sarebbe entrato dal cancello”.

Stando alle prime ricostruzioni, è esattamente quello che la vittima ha fatto. La sua bici è stata trovata, legata con una catena e un lucchetto, a due passi dal cancello d’ingresso, lo zaino è stato invece recuperato accanto al suo corpo, dove gli agenti della Scientifica hanno repertato anche una bottiglia aperta e mezza vuota. Nella borsa, però, sembra non ci fossero bombolette spray: fogli, un libro, un mazzo di chiavi e il portafogli, ma nulla che faccia pensare alla sua intenzione di “graffitare” il muro.

Molto conosciuto e apprezzato negli ambienti dell’arte, nel 2015 Mauro aveva lanciato il progetto “Industrial Art”: “Uno sguardo - raccontava lui stesso - puntato sulla società del nuovo millennio, sulla ricchezza, l'unicità e l'intimità del rapporto tra esseri umani”. Altra sua cifra stilistica era l’utilizzo di materiali scartati e ormai inutili, che era in grado di trasformare in opere d'arte, esposte più volte anche a Milano.

Al momento - gli accertamenti di Polfer e Scientifica sono finiti solo a tarda notte -, tutte le ipotesi restano aperte: dal gesto volontario al tragico incidente, magari capitato proprio mentre l’artista cercava di lasciare la propria firma.

Poco più di un anno fa, nello stesso esatto punto in cui ha trovato la morte Mauro, aveva perso la vita Naryshev Svyatoslav, writer diciannovenne di origini russe. Il ragazzo - avevano poi accertato le indagini - era accanto ai binari con un amico e “collega” per effettuare un graffito, ma un treno in corsa li aveva sorpresi e sbalzati via. Per “Slav” non c’era stato nulla da fare, il ragazzo che era con lui era invece riuscito a cavarsela.