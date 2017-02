Lavandino lasciato aperto per un giorno, si allaga scuola materna: lezioni sospese

Riaprirà giovedì la scuola materna Corridoni, allagata lo scorso weekend. La notizia è stata comunicata dal comune nella giornata di martedì.

Secondo quanto ricostruito dal municipio l'allagamento è stato causato da un lavandino dell'aula di arte lasciato inavvertitamente aperto. L’acqua, fuoriuscita per tutta la domenica, è tracimata allagando l’aula al primo piano e infiltrandosi nelle intercapedini delle aule sottostanti (senza peraltro provocare alcun danno se non lo sfaldamento dell’imbiancatura).

Lunedì alle 7.30 l’ufficio tecnico del comune è stato avvisato dalla segreteria scolastica dell’avvenuto allagamento e, immediatamente intervenuti, i funzionari comunali hanno predisposto, in accoro con i Vigili del Fuoco, la chiusura in via precauzionale dell’aula interessata e delle due sottostanti. L'acqua è stata asportata sia dal pavimento sia dalle intercapedini e da giovedì gli alunni delle classi interessate potranno rientrare a scuola. La prossima settimana, dopo l’asciugatura, le aule saranno reimbiancate.

“Si è trattato – ha commentato l’assessora ai lavori pubblici Rita Innocenti – di uno sfortunato incidente avvenuto durante lavori di miglioramento della scuola Corridoni. Già dalle 7.30 del lunedì mattina i tecnici comunali erano al lavoro per risolvere il problema e contiamo in un paio di giorni di rientrare pienamente nella normalità”.