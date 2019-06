Sesto, scoperto il magazzino della droga: 150 chili di marijuana destinata al Parco Sempione

Un magazzino di Sesto San Giovanni era stato trasformato in luogo di "stoccaggio" di marijuana e hashish pronti per essere spacciati al dettaglio in zone "tipiche" della vendita di queste sostanze, come l'Arco della Pace e il Parco Sempione, ma non solo.

Il deposito della droga è stato scoperto dalla guardia di finanza che, da un po' di tempo, teneva sott'occhio un furgone a noleggio utilizzato per trasportare le sostanze stupefacenti. Il furgone in particolare è stato intercettato nella provincia di Macerata. A guidarlo una persona che già in passato era stato scoperto come "trasportatore" di marijuana.

Nel magazzino di Sesto, erano conservati 150 chili di marijuana e 3 chili di hashish. Tutta la droga è stata sequestrata dai militari della finanza, che hanno anche arrestato due italiani che "gestivano" il deposito, dentro cui si trovava anche l'attrezzatura per confezionare le dosi sotto vuoto.

Nelle ultime settimane i finanzieri hanno scoperto e denunciato sei spacciatori nella zona del Parco Sempione. E ora sono arrivati alla "base" dello spaccio.