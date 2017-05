Brandisce una spranga e tenta di picchiare un automobilista: denunciato ragazzo di 24 anni

Prima la lite a distanza con un altro automobilista, poi è sceso dall'abitacolo brandendo una spranga e ha tentato di picchiare il conducente del secondo veicolo. Tutto si è risolto senza violenza, ma per lui è scattata una denuncia. È successo nei giorni scorsi in via Fiume a Sessto San Giovanni, protagonista del fatto: un ragazzo di 24 anni di Milano.

A notare quanto stava accadendo è stato un sovrintendente del commissariato cittadino che ha memorizzato il numero di targa consentendo agli agenti di identificarlo. Rintracciato e identificato, il 24enne è stato denunciato per possesso di oggetti atti a offendere.